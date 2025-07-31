Британские юристы: признание Палестины противоречит международному праву

Группа из 43 членов Палаты лордов, в том числе известные британские юристы, обратились к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с посланием, в котором утверждается: признание палестинского государства противоречит нормам международного права. Об этом пишет британская The Times.

По их словам, палестинские территории не соответствуют критериям, установленным конвенцией Монтевидео от 1933 года. Согласно этому международному документу, у создаваемого государства должны быть постоянное население, определенная территория, собственное единое правительство и способность к вступлению в отношения с другими государствами.

"Ясно, что у Палестины нет установленных границ. Нет и единого правительства, поскольку ФАТХ и ХАМАС враги. Первый не проводил выборы несколько десятилетий, а второй – террористическая группировка. И никто не может вступать в отношения с другими государствами", – цитирует текст послания BBC.

"Отказываться от определений конвенции, когда международное право и так хрупко, – неразумно. Избирательный подход может привести к коллапсу. Нельзя манипулировать международным правом в политических целях", – пишут лорды в письме, адресованном генеральному прокурору лорду Ричарду Хермеру, еврею по национальности.

Отвечая на эту критику, министр по делам бизнеса Гаррет Томас напомнил, что Великобритания не подписывала конвенцию Монтевидео. "Есть ли у Палестины постоянное поселение? Есть, это население Газы и Западного берега. Границы Палестины будут основаны на границах 1967 года с обменом земель, а Иерусалим станет столицей обоих государств", – заявил он.

Политик сообщил, что Палестинской администрации потребуется реформа, а ХАМАС не должен играть роли в управлении государством. Он также напомнил, что 147 государств уже признали государство Палестина.