Минобороны РФ: перехвачены 32 украинских БПЛА. СНБО Украины: атакован радиозавод в Пензе

Министерство обороны РФ сообщает, что в ночь на 31 июля российскими силами ПВО были перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Сколько БПЛА не удалось перехватить, не указано.

В сообщении минобороны РФ говорится, что перехваты осуществлялись над территорией Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Ростовской областей, а также над Крымом.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что в Пензе был атакован радиозавод, который специализируется на производстве современных средств связи для вооруженных сил РФ.