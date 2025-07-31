Минобороны РФ: перехвачены 32 украинских БПЛА. СНБО Украины: атакован радиозавод в Пензе
время публикации: 31 июля 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 09:26
Министерство обороны РФ сообщает, что в ночь на 31 июля российскими силами ПВО были перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Сколько БПЛА не удалось перехватить, не указано.
В сообщении минобороны РФ говорится, что перехваты осуществлялись над территорией Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Ростовской областей, а также над Крымом.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что в Пензе был атакован радиозавод, который специализируется на производстве современных средств связи для вооруженных сил РФ.