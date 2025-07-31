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Мир

Рубио: заявление Макрона сорвало прекращение огня между Израилем и ХАМАСом

США
Война с ХАМАСом
Эмманюэль Макрон
время публикации: 31 июля 2025 г., 22:05 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 22:14
Рубио: заявление Макрона сорвало прекращение огня между Израилем и ХАМАСом
AP Photo/Mark Schiefelbein

Государственный секретарь США Марко Рубио возложил на президента Франции Эммануэля Макрона часть ответственности за срыв соглашения между Израилем и ХАМАСом. 24 июля французский лидер заявил о готовности признать палестинское государство.

"В принципе, мы договорились о прекращении огня. Израиль пошел на уступки, серьезные уступки, на которых настаивал ХАМАС. Но ХАМАС вернулся и отверг соглашение – кстати, сделав это в тот же день, когда Макрон выступил со своим заявлением. И ХАМАС сказал: "Мы выигрываем пиар-войну"", – заявил американский политик.

Отметим, что Рубио не впервые атакует Макрона. На следующий день после заявления президента он сообщил: "Соединенные Штаты решительно отвергают план Эмманюэля Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной ассамблее ООН. Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАСа и препятствует установлению мира. Это пощечина жертвам 7 октября".

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Рубио о решении Макрона признать палестинское государство: "Это пощечина жертвам 7 октября"