Рубио: заявление Макрона сорвало прекращение огня между Израилем и ХАМАСом

Государственный секретарь США Марко Рубио возложил на президента Франции Эммануэля Макрона часть ответственности за срыв соглашения между Израилем и ХАМАСом. 24 июля французский лидер заявил о готовности признать палестинское государство.

"В принципе, мы договорились о прекращении огня. Израиль пошел на уступки, серьезные уступки, на которых настаивал ХАМАС. Но ХАМАС вернулся и отверг соглашение – кстати, сделав это в тот же день, когда Макрон выступил со своим заявлением. И ХАМАС сказал: "Мы выигрываем пиар-войну"", – заявил американский политик.

Отметим, что Рубио не впервые атакует Макрона. На следующий день после заявления президента он сообщил: "Соединенные Штаты решительно отвергают план Эмманюэля Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной ассамблее ООН. Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАСа и препятствует установлению мира. Это пощечина жертвам 7 октября".