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Мир

Власти США ввели санкции в отношении членов Палестинской администрации и ООП

США
ООП
Палестинская администрация
время публикации: 31 июля 2025 г., 17:45 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 18:13
Власти США ввели санкции в отношении членов Палестинской администрации и ООП
AP Photo/Frank Franklin II

Государственный департамент США направил в Конгресс доклад, в котором говорится, что Палестинская администрация и Организация Освобождения Палестины не выполняют взятые на себя в 1989 и 2002 годах обязательства. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента 31 июля.

Согласно докладу, ПА и ООП продолжают вопреки обязательствам поддерживать инициативы в международных организациях, подрывающие резолюции Совета безопасности ООН 242 и 338.

Кроме того, США обвиняют палестинские власти в поддержке терроризма, включая подстрекательства к насилию и его прославление в школьных учебниках, а также продолжая выплачивать пособия семьям террористов.

В связи с этим США вводят визовые ограничения в отношении членов ООП и должностных лиц палестинской администрации.

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