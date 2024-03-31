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Папа Римский в пасхальном обращении призвал к перемирию в Газе и освобождению заложников

время публикации: 31 марта 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 14:43
Папа Римский в пасхальном обращении призвал к перемирию в Газе и освобождению заложников
AP Photo/Andrew Medichini

Западные церкви отмечают 31 марта Пасху – главный праздник христиан, установленный в честь центрального момента христианского вероучения – воскресения Иисуса Христа. Папа Римский Франциск, несмотря на состояние здоровья, принял участие в пасхальной мессе.

"Я вновь призываю обеспечить поставку в Газу гуманитарной помощи, призываю к скорейшему заключению перемирия и освобождению всех заложников", – сказал понтифик, обращаясь к десяткам тысяч собравшихся на площади Святого Петра.

Он также призвал Россию и Украину провести обмен пленными – по формуле всех на всех.

В ночь на 31 марта Франциск отслужил и всенощную. Он отметил, что Пасха символизирует победу жизни над смертью. Он сравнил валун, которым был закрыт вход в гробницу Христа, с непреодолимыми преградами, которые человек находит в себе силы преодолеть.

Напомним: по состоянию здоровья Папа Римский пропустил крестный ход в страстную пятницу. Ранее понтифик заявлял, что, как и его предшественник Бенедикт XVI, будет готов покинуть свой пост, если более не сможет выполнять свои обязанности.

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