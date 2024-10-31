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Мир

Шварценеггер заявил о поддержке кандидатуры Харрис

время публикации: 31 октября 2024 г., 13:16 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 13:20
Шварценеггер заявил о поддержке кандидатуры Харрис
AP Photo/Markus Schreiber

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер заявил, что на нынешних президентских выборах будет голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис.

"Я встречаюсь с людьми по всему миру и знаю, что США – по-прежнему сияющий город на холме. Называть ее "мусорником мира" – это возмутительно. Я всегда буду сначала американцем и лишь потом – республиканцем. Поэтому я голосую за Камалу Харрис и Тима Уолца", – сообщил Шварценеггер.

"Мусорником мира" Америку назвал Дональд Трамп, выступая против нелегальной иммиграции на митинге в Аризоне. Мусор вообще стал одной из главных тем избирательной компании, после того, как президент США Джо Байден сначала назвал мусором сторонников Трампа, а затем попытался взять свои слова назад.

Арни – давний противник прошлого президента. После штурма Капитолия 6 января 2021 года он назвал Трампа худшим президентом в истории США. После того, как Трамп добился республиканской номинации на нынешних выборах, Шварценеггер выразил надежду, что он их проиграет.

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