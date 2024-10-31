После скандального заявления Байдена Трамп забрался в мусоровоз

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не упустил возможности воспользоваться скандальным заявлением нынешнего обитателя Белого дома Джо Байдена, назвавшего сторонников своего предшественника "мусором".

На митинг в Висконсине Трамп прибыл в костюме мусорщика на мусоровозе, украшенном своими агитационными материалами. Выступая перед своими сторонниками, Трамп заявил, что как к мусору к ним относится не только президент Байден, но и вице-президент Камала Харрис, кандидат от Демократов.

Он также сообщил, что признает результаты выборов, если они не окажутся сфальсифицированными. Я надеюсь, что они не окажутся", – заявил Трамп, добавив, что он выступает против использования военных для борьбы с "внутренними врагами" – то есть тех, кто будет протестовать против его возвращения в Белый дом.

Напомним, что 29 октября Байден принял участие в мероприятии активистской группы Voto Latino, поощряющей молодых американцев из испаноязычной общины принимать участие в выборах.

Он решил прокомментировать заявление, сделанное комиком Тони Хинчлиффом на недавнем митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке. Тони назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора". Слова Хинчлиффа, оставленные Трампом без ответа, вызвали возмущение демократов и представителей испаноязычной общины.

"На днях оратор на его митинге назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора". Я знаю пуэрториканцев как достойных хороших людей. Единственный мусор, который я вижу, – это сторонники Трампа. Демонизация им латинской общины неприемлема", – сказал Байден.

В результате этого заявления, как можно было предположить, в центре скандала оказался сам нынешний президент. Ему пришлось выступить с разъяснением, согласно которому, он назвал мусором не всех сторонников Трампа, а оскорбившего пуэрториканцев оратора.