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Более 90 погибших при наводнении в Испании, объявлен национальный траур

время публикации: 31 октября 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 09:40
Более 90 погибших при наводнении в Испании, объявлен национальный траур
AP Photo/Alberto Saiz

В Испании объявлен трехдневный национальный траур в связи с гибелью десятков человек в результате смертоносных наводнений. По последним данным, погибли 95 жителей королевства, десятки считаются пропавшими без вести.

92 погибших – в восточном регионе Валенсия, на который пришелся основной удар стихии. СМИ распространяют кадры с людьми, забравшихся на крыши домов и на деревья, ожидая спасения. Среди жертв стихии – дети и жильцы домов престарелых.

155000 домохозяйств остались без электричества. Снесены мосты, размыты дороги, прекращено авиационное и железнодорожное сообщение. В отдельных районах Валенсии за сутки выпало около полуметра осадков. Это самое тяжелое наводнение с 1973 года, когда в Испании погибло более 150 человек.

Евросоюз задействовал для поиска пострадавших свою спутниковую систему Copernicus. Германия предложила Испании помощь в борьбе с последствиями стихии. В обращении к нации премьер-министр Педро Санчес выразил соболезнования семьям погибших и призвал граждан проявлять бдительность.

Мир
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