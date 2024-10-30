Наводнение в Валенсии. Матч Еврокубка перенесен. Футбольные игры начнутся с минуты молчания

По меньшей мере 51 человек погиб в Испании в результате наводнения, вызванного проливными дождями. Наиболее пострадали регионы Валенсия и Андалузия на востоке и юге страны. Точное число жертв стихии пока не установлено.

В связи со стихийным бедствием матч шестого тура группового этапа Еврокубка между "Валенсией" и клубом "Литкабелис" перенесен.

В заявлении Королевской федерации футбола говорится, что все ближайшие матчи, проводимые под ее эгидой (то есть матчи чемпионата и Кубка Испании) начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнений.