Наводнение в Валенсии. Матч Еврокубка перенесен. Футбольные игры начнутся с минуты молчания
время публикации: 30 октября 2024 г., 18:33 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 18:33
По меньшей мере 51 человек погиб в Испании в результате наводнения, вызванного проливными дождями. Наиболее пострадали регионы Валенсия и Андалузия на востоке и юге страны. Точное число жертв стихии пока не установлено.
В связи со стихийным бедствием матч шестого тура группового этапа Еврокубка между "Валенсией" и клубом "Литкабелис" перенесен.
В заявлении Королевской федерации футбола говорится, что все ближайшие матчи, проводимые под ее эгидой (то есть матчи чемпионата и Кубка Испании) начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнений.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 30 октября 2024