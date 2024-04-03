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Лидер дембольшинства в Сенате США поддержал призыв Ганца к досрочным выборам в Израиле

время публикации: 03 апреля 2024 г., 23:53 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 00:12
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер
AP Photo/J. Scott Applewhite

После того, как член кабинета по ведению войны Бени Ганц призвал Нетаниягу назначить досрочные выборы на сентябрь, на эту тему высказался лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

"Когда ведущий член израильского военного кабинета призывает к досрочным выборам, и, когда, согласно опросу, более 70% израильтян согласны с этим, следует понять, что это то, что было бы правильным сделать", – написал сенатор в своем Х-блоге.

Вечером 3 апреля член "узкого" кабинета по ведению войны Бени Ганц сделал заявление для прессы, призвав назначить проведение досрочных парламентских выборов на сентябрь. По его мнению, это позволит Израилю продолжить войну и предотвратит "раскол нации".

Отметим, что Чак Шумер еще год назад высказывался о необходимости новых выборов в Израиле, говоря, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу "сбился с пути" и является препятствием на пути к миру в регионе на фоне растущего гуманитарного кризиса в секторе Газы. Тогда он критиковал Нетаниягу за создание коалиции с правыми экстремистами.

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