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Мир

МИД РФ снова сделал заявление по Газе: прекращение огня и освобождение всех "удерживаемых"

время публикации: 03 апреля 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 13:13
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 3 апреля, снова выступила с заявлением по сектору Газы.

"Мы настаиваем на незамедлительном прекращении огня в Газе и освобождении всех удерживаемых лиц", – заявила она.

По словам Захаровой, цитируемым агентством "Интерфакс", российская сторона "поддерживает постоянный диалог с палестинской национальной администрацией, различными палестинскими политическими движениями, Израилем, вовлеченными региональными игроками".

Захарова отметила, что Россия "убеждает стороны достичь устойчивого политического решения этого самого застарелого мирового конфликта".

"И, конечно, мы оказываем действенное энергичное содействие в деле достижения межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины. Исходим из того, что реализация права палестинского народа на создание независимого и суверенного государства станет прочной гарантией безопасности всего Ближнего Востока", – заявила Захарова.

Напомним, что власти РФ не признают ни ХАМАС, ни "Исламский джихад" террористическими организациями, несмотря на то, что в результате действий этих группировок среди прочих многократно страдали граждане России.

Мир
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