Нетаниягу находится с официальным визитом в Венгрии

Рано утром 3 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в Будапешт, начался визит израильского лидера в Венгрию – первый официальный визит в Европу после того, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.

О прибытии Нетаниягу сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки, опубликовавший в соцсетях фотографию прибывшего израильского премьера, сопроводив ее подписью: "Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу".

В этой поездке премьер-министра Израиля сопровождает его супруга – Сара Нетаниягу.

В Будапешт Нетаниягу отправился по личному приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который одним из первых мировых лидеров заявил, что не намерен выполнять решение МУС, и пообещал, что Нетаниягу сможет посетить его страну в любое время, не опасаясь ареста.

Согласно графику визита, премьер-министр проведет в Венгрии три дня и вернется в Израиль в воскресенье, 6 апреля, при условии, что ситуация в стране не потребует его досрочного возвращения.

По информации "Mаарива", в столице Венгрии премьер-министр и сопровождающие его лица остановятся в отеле Four Seasons. На время пребывания в гостинице израильской делегации цены на самые дешевые номера превысили 7 тысяч шекелей за ночь, за номера повышенной комфортности – до 60 тысяч шекелей.