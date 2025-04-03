CNN: "Талибан" просит власти США об открытии своего представительства в Америке

Движение "Талибан" направило властям США запрос об открытии в стране своего представительства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Судя по опубликованной информации, эта просьба была передана американским представителям в марте на проходивших в Кабуле переговорах по поводу освобождения американца Джорджа Глезмана.

По сути речь идет о просьбе на разрешение открыть в США "посольство Талибана". По данным CNN, в Кабуле согласны на вариант создания такого представительства не в Вашингтоне.

Также был поднят вопрос о признании власти "Талибана" в Афганистане со стороны США.

Отметим, что в списке террористических организаций Госдепартамента США "Талибан" никогда не фигурировал.