Веганка, похитившая ягненка у фермера, едва не убила его, пытаясь вырастить

Веганка была лишена права держать овец, после того как похитила ягненка с фермы и едва не погубила его, пытаясь вырастить самостоятельно, сообщает The Independent.

Луиза Мургуиа похитила ягненка с фермы Стюарта Ладвелла Хайла в Дорсете (Англия), решив, что у животного сломана нога и тот не переживет ночь. Женщина забрала ягненка к себе домой, помыла его шампунем, чтобы стереть идентификационный номер с шерсти, надела на него подгузник и стала кормить коровьим молоком и специальной смесью, купленной на Amazon. За три недели, проведенные в запертой квартире, ягненок сильно похудел. Когда полиция пришла, чтобы забрать его, он весил почти в два раза меньше, чем должен был, и для того, чтобы выжить, ему понадобилось больше недели интенсивного лечения.

Фермер заметил пропажу ягненка утром после того, как одна из его овец умерла, оставив двоих ягнят, которых нужно было выхаживать вручную. Мужчина решил подождать до следующего утра, чтобы забрать их, не тревожа остальных овец и их новорожденных. На следующее утро Ладвелл вернулся на пастбище вместе с женой и детьми и нашел только одного ягненка. Семья подумала, что ягненка могла утащить лиса.

Через три недели фермер узнал, что его ягненка забрала Луиза Мургуиа. Когда животное нашли, оно весило всего 5,8 кг, в то время как его брат, выращенный семьей Ладвелл, весил 9,95 кг. Ветеринар установил, что ягненок не получал правильного питания, необходимого для роста и развития.

Прокурор Луиза Роуз сообщила, что, когда полицейские прибыли по адресу, они нашли женщину в ее спальне с ягненком в подгузнике. Мургуиа заявила, что собиралась отвезти истощенное животное в приют для животных позже в тот же день. Суду сообщили, что дом находился в ужасном состоянии: по всему полу в комнатах валялись сено и мусор, а на территории бегали три собаки. На допросе в полиции Мургуиа рассказала, что она просто очень любит животных и хотела спасти ягненка, у которого, по ее словам, была сломана нога.

"Фермеры издеваются над ягнятами с первого дня... Я просто хочу, чтобы люди не были так одержимы поеданием животного мяса полностью. Растительная пища намного лучше для животных, для окружающей среды и также для озонового слоя. Но я чувствую, что я в меньшинстве, и люди просто жаждут крови", – заявила Луиза Мургуиа.

Королевский суд приговорил женщину к 12 месяцам обязательных исправительных работ, шести месяцам лечения от алкоголизма и шести дням реабилитационных мероприятий. Кроме того, суд наложил на нее бессрочный судебный запрет, запрещающий ей контактировать с мистером Ладвеллом, посещать его ферму или кормить скот в радиусе двух-трех километров от его дома.