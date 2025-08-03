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Мир

Удар БПЛА взывал пожар на нефтебазе в Сочи, борьбу с огнем ведут более 100 человек

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 03 августа 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 09:59
Удар БПЛА взывал пожар на нефтебазе в Сочи, борьбу с огнем ведут более 100 человек
Соцсети

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 3 августа в результате падения обломков украинских беспилотников произошло возгорание резервуара нефтебазы в Адлерском районе Сочи.

О масштабах пожара можно судить по тому, что на борьбу с огнем направлено 127 человек и 35 единиц техники. Жителей и туристов призывают сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать видео ликвидации пожара и руководствоваться официальной информацией.

2 августа в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины загорелся Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. В интернете распространяются фото и видео, на которых был виден столб огня на фоне заводских труб, рассказывает "Немецкая волна".

Украина концентрирует удары на топливной инфраструктуре России. 24 июля в поселке Сириус, расположенном в Краснодарском крае, также произошло "попадание по нефтебазе".

Мир
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