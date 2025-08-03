В Канаде найдено тело погибшего израильтянина Ильи Речицкого

Около города Уистлер, на западе Канады, было найдено тело 65-летнего Ильи Речицкого из Офакима, считавшегося пропавшим без вести с начала июля.

Об этом сообщила его дочь Вероника, пишет Ynet. По ее словам, тело Ильи нашли несколько дней назад.

Илья Речицкий пропал в Канаде во время прогулки возле реки в районе Уистлера. Одежда и личные вещи Речицкого были найдены на берегу реки Чикамус. Свидетели говорили, что видели, как человека уносило течением.

Сайт mako.co.il писал, что Илья Речицкий с женой перед началом операции "Народ как лев" отправился в Канаду навестить сына. Они должны были вернуться в Израиль в середине июня, но из-за закрытия воздушного пространства их рейс был отменен. Тогда Речицкие решили продлить отпуск, запланировав возвращение на начало июля.

1 июля Илья Речицкий вышел на пешую прогулку по тропе в районе реки, в этом районе живет его сын, и маршрут хорошо знаком пропавшему, он много раз за время пребывания в Канаде гулял по этому маршруту. Он вышел около полудня, но так и не вернулся. Ночью его личные вещи были обнаружены на берегу реки Чикамус – в этом районе вода кажется спокойной, однако существуют сильные и опасные подводные течения.

Проводились масштабные поиски с участием волонтеров, полиции, местных спасательных сил, а также израильтян и евреев, которые проживают в Британской Колумбии. В поисковой операции принимали участие волонтеры организации "Хаверим Мехальцим", задействованы также посольство Израиля в Канаде и местная еврейская федерация.