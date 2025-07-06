Илья Речицкий из Офакима пропал в Канаде: идут масштабные розыски

65-летний израильтянин Илья Речицкий пропал в Канаде во время прогулки возле реки в районе Уистлера. Существуют серьезные опасения за его жизнь: одежда и личные вещи Речицкого были найдены на берегу реки Чикамус, и есть свидетели, видевшие, как человека уносило течением.

Как сообщает mako.co.il, Илья Рачицкий с женой перед началом операции "Народ как лев" отправился в Канаду навестить сына. Они должны были вернуться в Израиль в середине июня, но из-за закрытия воздушного пространства их рейс был отменен. Тогда Рачицкие решили продлить отпуск, запланировав возвращение на начало июля.

В прошлый вторник Илья Речицкий вышел на пешую прогулку по тропе в районе реки, в этом районе живет его сын, и маршрут хорошо знаком пропавшему, он много раз за время пребывания в Канаде гулял по этому маршруту. Он вышел около полудня, но так и не вернулся.

Ночью его личные вещи были обнаружены на берегу реки Чикамус – в этом районе вода кажется спокойной, однако существуют сильные и опасные подводные течения. С момента известия об исчезновении Ильи Речицкого были начаты масштабные поиски с участием волонтеров, полиции, местных спасательных сил, а также израильтян и евреев, которые проживают в Британской Колумбии.

Жена Ильи Ирина была вынуждена отложить обратный рейс домой, чтобы продолжить поиски. Дочь пропавшего Мария, находящаяся в Израиле, признается, что если бы рейс не был отменен, ее родители были бы уже дома. Семья обратилась ко всем, кто может помочь в поисках с помощью дронов или при помощи личного участия связаться с полицией Уистлера по телефону +1-604-932-3044 (просьба указать номер дела – #WP2025-3432).

В поисковой операции принимают участие волонтеры организации "Хаверим Мехальцим", задействованы также посольство Израиля в Канаде и местная еврейская федерация.