В Японии установлен новый рекорд жары

Метеорологическая служба Японии сообщила, что июль 2025 года стал самым жарким за всю историю измерений, ведущихся с 1898 года. 30 июля в префектуре Хиого был зафиксирован абсолютный рекорд жары – 41,2 градуса Цельсия.

Средняя температура в июле 2025 года оказалась на 2,89 градуса выше, чем средняя температура этого месяца в 1991-2020 годах. При этом рекорд бьется трети год подряд. Синоптики предупреждают, что и август может оказаться рекордно жарким.

Изменение климата также привело к сокращению количества осадков. Сезон цветения сакуры начинается раньше и продолжается меньше, чем обычно. В прошлом году снежная шапка на вершине горы Фудзи появилась в ноябре, а не в начале октября, как обычно.