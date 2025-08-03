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Мир

В Японии установлен новый рекорд жары

Япония
Климат
время публикации: 03 августа 2025 г., 13:23 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 13:26
В Японии установлен новый рекорд жары
AP Photo/Eugene Hoshiko

Метеорологическая служба Японии сообщила, что июль 2025 года стал самым жарким за всю историю измерений, ведущихся с 1898 года. 30 июля в префектуре Хиого был зафиксирован абсолютный рекорд жары – 41,2 градуса Цельсия.

Средняя температура в июле 2025 года оказалась на 2,89 градуса выше, чем средняя температура этого месяца в 1991-2020 годах. При этом рекорд бьется трети год подряд. Синоптики предупреждают, что и август может оказаться рекордно жарким.

Изменение климата также привело к сокращению количества осадков. Сезон цветения сакуры начинается раньше и продолжается меньше, чем обычно. В прошлом году снежная шапка на вершине горы Фудзи появилась в ноябре, а не в начале октября, как обычно.

Мир
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