Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1257-й день войны. Заявлено об уничтожении израильских РЛС

Минобороны РФ 3 августа 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица, Варачино, Юнаковка, Яблоновка, Ленинское, Перше Травня и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, артиллерийской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Амбарное и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное, Ковшаровка, Высшее Соленое Харьковской области, Новоселовка и Яровая Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер "Senator" канадского производства и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Бересток, Северск, Клебан-Бык, Нелеповка, Звановка и Иванполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три иностранного производства и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Уничтожено три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Родинское, Новопавловка, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ольговское Запорожской области, Новогеоргиевка, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, 11 автомобилей и одно артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселянка, Григоровка, Степногорск Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 85 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

Отметим, что, судя по заявлениям минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 30 израильских РЛС. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74460 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24432 танка и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28136 орудий полевой артиллерии и минометов, 39069 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 121500 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).