В Сеуле происходят столкновения после объявления военного положения

Толпа граждан, протестующих против введения в Южной Корее военного положения, собралась у заблокированного полицией входа в парламентский комплекс в Сеуле, передает телеканал YTN.

Когда военные попытались войти в здание парламента, произошли столкновения.

Председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён назвал неконституционным решение президента Юн Сок Ёля о введении в стране военного положения. Руководство партии вызвало своих депутатов в парламент, однако, судя по всему, попасть в здание парламента они не могут, передает ТАСС.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. В телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. "Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение", – заявил он.