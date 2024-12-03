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Мир

В Сеуле происходят столкновения после объявления военного положения

Корея
время публикации: 03 декабря 2024 г., 17:29 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 17:37
В Сеуле происходят столкновения после объявления военного положения
AP Photo/Lee Jin-man

Толпа граждан, протестующих против введения в Южной Корее военного положения, собралась у заблокированного полицией входа в парламентский комплекс в Сеуле, передает телеканал YTN.

Когда военные попытались войти в здание парламента, произошли столкновения.

Председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён назвал неконституционным решение президента Юн Сок Ёля о введении в стране военного положения. Руководство партии вызвало своих депутатов в парламент, однако, судя по всему, попасть в здание парламента они не могут, передает ТАСС.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. В телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. "Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение", – заявил он.

Мир
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