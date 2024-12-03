x
03 декабря 2024
|
последняя новость: 16:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2024
|
03 декабря 2024
|
последняя новость: 16:33
03 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Южной Корее президентским указом введено военное положение

время публикации: 03 декабря 2024 г., 15:50 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 16:06
В Южной Корее президентским указом введено военное положение
AP Photo/Lee Jin-man

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Об этом сообщает агентство "Ренхап".

В телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.

"Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение", – заявил он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 ноября 2024

Президент Южной Кореи не исключил поставок оружия Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 сентября 2024

В КНДР после наводнения казнены десятки чиновников