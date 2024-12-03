x
03 декабря 2024
|
последняя новость: 13:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2024
|
03 декабря 2024
|
последняя новость: 13:29
03 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

30-летие Будапештского меморандума: "Безопасность Украины гарантирует только членство в NATO"

Война в Украине
NATO
время публикации: 03 декабря 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 12:51
30-летие Будапештского меморандума: "Безопасность Украины гарантирует только членство в NATO"
AP Photo/Olivier Matthys

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по случаю 30-й годовщины Будапештского меморандума, по условиям которого она отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии суверенитета, безопасности и территориальной целостности.

Документ, который должен был стать важным шагом в направлении ядерного разоружения, был подписан в Будапеште 5 декабря 1994 года. Его гарантами выступили США, Россия и Великобритания. Однако 24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину. США и Великобритания своих обязательств не выполнили.

"Нарушение Россией Будапештского меморандума создало опасный прецедент, подорвавший доверие к самой идее ядерного разоружения. В то же время видим активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока к евроатлантическому пространству создать или расширить существующие ядерные арсеналы", – говорится в заявлении.

"Украина должна получить четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в NATO", – цитирует заявление РБК Украина.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 декабря 2024

Зеленский: "Украине не хватает сил для возвращения территорий"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 октября 2024

В Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 октября 2024

Глава спецслужб ФРГ: "Нападения России на NATO следует ожидать уже в нынешнем десятилетии"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 октября 2024

Марк Рютте вступил в должность генсека NATO: "Главный приоритет – Украина"