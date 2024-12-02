x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 16:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 16:49
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Путин утвердил рекордный военный бюджет

время публикации: 02 декабря 2024 г., 16:25 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 16:25
Путин утвердил рекордный военный бюджет
Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. В соответствии с ним, расходы государства в 2025 году составят 40,3 триллиона рублей (380 мдрд долларов по нынешнему курсу), а расходы – 41,47 триллиона рублей.

Как отмечает Радио Свобода, расходы на военные нужды в 2025 году году составят 13,5 триллиона рублей. Это около 41% всех расходов страны, что больше, чем финансирование здравоохранения, образования, социальной политики и национальной экономики, вместе взятых.

13,5 трлн рублей – рекордная сумма за всю постсоветскую историю России. Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году – он составил 10,4 трлн. Но тогда предполагалось, что в следующем году военные расходы пойдут на спад, сократившись до 8,5 триллионов рублей. Теперь снижение планируется в 2026 году.

Еще 3,459 триллионов рублей составят расходы на национальную безопасность. Это бюджет полиции, Росгвардии, спецслужб, Следственного комитета. Балансировать бюджет предлагается пери помощи налоговой реформы и девальвации рубля.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 декабря 2024

Путин попросил у Меркель прощения за душевную боль
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 ноября 2024

"Аналогов нет": Путин заявил о начале серийного производства ракет "Орешник"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 ноября 2024

Путин подписал ядерную доктрину, позволяющую нанести по Украине ядерный удар