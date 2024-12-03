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Мир

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

Корея
время публикации: 03 декабря 2024 г., 19:48 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 19:48
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения
AP Photo/Lee Jin-man

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, о введении которого объявил в телеобращении к нации президент страны Юн Сок Ёль. Об этом пишет агентство AP.

Спикер Национальной ассамблеи У Вон Шик заявил, что военное положение является "незаконным" и пообещал, что законодатели "будут защищать демократию вместе с народом".

АР отмечает, что после обращения У Вон Шика полицейские и военные начали покидать здание парламента.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. В телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. "Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение", – заявил он.

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