Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, о введении которого объявил в телеобращении к нации президент страны Юн Сок Ёль. Об этом пишет агентство AP.

Спикер Национальной ассамблеи У Вон Шик заявил, что военное положение является "незаконным" и пообещал, что законодатели "будут защищать демократию вместе с народом".

АР отмечает, что после обращения У Вон Шика полицейские и военные начали покидать здание парламента.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. В телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. "Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение", – заявил он.