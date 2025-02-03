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Профсоюз CUNY присоединился к бойкоту Израиля

Антисемитизм
США
время публикации: 03 февраля 2025 г., 12:41 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 12:47
Пожарный снимает палестинский флаг с ворот CUNY, 1 мая 2024 года
AP Photo/Julia Nikhinson

Ассамблея профсоюза работников Городского университета Нью-Йорка (The City University of New York – CUNY) приняла резолюцию в поддержку бойкота Израиля и обязала пенсионный фонд вывести свои средства из израильских компаний.

В поддержку решения выступили 73 делегата, против – 70, пишет ReutersNew York Post. Резолюция обвиняет Израиль в разрушении сектора Газы и убийстве тысяч его жителей, однако не упоминает резню 7 октября 2023 года и захват сотен заложников, что и начало войну с ХАМАСом.

В документе также цитируется решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу по подозрению в совершении военных преступлений. Также отмечается, что речь идет о 150 миллионах долларов, инвестированных в израильские компании, и 100 млн долларов в государственные ценные бумаги Израиля.

Мир
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