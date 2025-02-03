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Мир

После ультиматума США президент Панамы заявил о возможности разрыва договора с Китаем

время публикации: 03 февраля 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 12:06
Государственный секретарь США Марко Рубио (слева) и администратор Управления Панамского канала Рикуарте Васкес беседуют во время экскурсии по шлюзам Мирафлорес в Панама-Сити, 2 февраля 2025 года
AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио заявил, что Панама не станет продлевать подписанное с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках программы "Один пояс – один путь".

Он также сообщил, что проверит возможность досрочно выйти из договора, заключенного в 2017 году, и выразил заинтересованность в более тесном сотрудничестве с США. "Этот визит открывает перед нами новые возможности. Мы открыты для американских инвестиций", – сказал он.

Панама стала первым государством, куда направился Рубио после вступления в должность госсекретаря. "США не могут допустить и не допустят укрепления контроля коммунистической партии Китая над Панамским каналом", – написал он в социальных сетях во время визита.

В своей инаугурационной речи президент Дональд Трамп обещал вернуть канал под американский контроль. О том, что водная артерия не должна находится под управлением Китая, он говорил и в предвыборных выступлениях. По сути, речь шла об американском ультиматуме, который Панаме пришлось принять.

Мир
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