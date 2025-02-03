Взрыв в элитном жилом комплексе в Москве, есть погибший и пострадавшие
время публикации: 03 февраля 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 09:30
Утром 3 февраля в холле дома в элитном жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы (Авиационная улица) прогремел взрыв. Один человек погиб, пострадали четверо.
Взрывное устройство было заложено в холле 29-этажного дома. После взрыва пожара не было.
Сведения об этом происшествии уточняются.
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