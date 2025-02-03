Взрыв в элитном жилом комплексе в Москве, есть погибший и пострадавшие

Утром 3 февраля в холле дома в элитном жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы (Авиационная улица) прогремел взрыв. Один человек погиб, пострадали четверо.

Взрывное устройство было заложено в холле 29-этажного дома. После взрыва пожара не было.

Сведения об этом происшествии уточняются.