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Мир

Взрыв в элитном жилом комплексе в Москве, есть погибший и пострадавшие

время публикации: 03 февраля 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 09:30
Взрыв в элитном жилом комплексе в Москве, есть пострадавшие
AP

Утром 3 февраля в холле дома в элитном жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы (Авиационная улица) прогремел взрыв. Один человек погиб, пострадали четверо.

Взрывное устройство было заложено в холле 29-этажного дома. После взрыва пожара не было.

Сведения об этом происшествии уточняются.

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