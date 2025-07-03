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Израильтянке Линор Горалик в России грозят штрафы по двум делам

Россия
время публикации: 03 июля 2025 г., 23:01 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 23:04
Израильтянке Линор Горалик в России грозят штрафы по двум делам
Фото: Анна Козлова

Пресненский суд Москвы зарегистрировал два дела в отношении писательницы Линор Горалик о пропаганде ЛГБТ и за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. ТАСС сообщает, что ей грозят штрафы.

Минюст РФ объявил Линор Горалик иноагентом в августе 2023 года. В феврале 2022 года Линор Горалик выступила против вторжения России в Украину. В том же году она стала главным редактором созданного ею интернет-издания "ROAR – вестник оппозиционной русскоязычной культуры".

Мир
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