Заместитель командующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в результате украинского удара

Канал "Украина 24" сообщает, что в Курской области в результате удара по командному пункту убит заместитель командующего военно-морским флотом России генерал-майор Михаил Гудков и еще по меньшей мере десять офицеров.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подтвердил эту информацию. "Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами", – написал он в социальных сетях.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин сообщил о назначении командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майора Михаила Гудкова заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.

"В зону вашей ответственности будет входить командование всей морской пехотой Военно-морского флота и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками", - сказал Путин, призвав довести все подразделения до уровня возглавляемой Гудковым бригады.