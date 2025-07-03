x
03 июля 2025
|
последняя новость: 11:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июля 2025
|
03 июля 2025
|
последняя новость: 11:36
03 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

CNN: КНДР направит на войну с Украиной еще 30000 солдат

Война в Украине
Корея
время публикации: 03 июля 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 11:40

По оценке украинской разведки, КНДР направит еще около 25000-30000 военнослужащих, чтобы оказать помощь России в войне с Украиной. Как сообщает телеканал CNN, ознакомившийся с отчетом, российское командование намерено привлечь корейцев к участию в наступательных операциях.

Корейское пополнение должно поступить в Россию в несколько этапов и закончить сосредоточение в ноябре 2025 года. Российское министерство обороны обеспечит их всем необходимым оборудованием, чтобы повысить степень интеграции с вооруженными силами РФ.

Как отмечается, В 2024 году в Россию было направлено около 11000 северокорейских военнослужащих, 4000 из которых были убиты или ранены. Но это не отразилось на мотивации режима КНДР развивать стратегическое военное сотрудничество с Россией.

Отчет сообщает о подготовки российской транспортной авиации для перевозки личного состава. КНДР сосредотачивает транспортные корабли для переброски войск в тихоокеанские порты России.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 июня 2025

Украинская армия взяла в плен двух камерунских наемников
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 июня 2025

WSJ: российские войска, создав трехкратный перевес, приближаются к Сумам
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июня 2025

Шойгу во второй раз за месяц отправился в КНДР
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 апреля 2025

Путин поблагодарил "корейских героев, отдавших жизнь за Россию"