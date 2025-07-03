CNN: КНДР направит на войну с Украиной еще 30000 солдат

По оценке украинской разведки, КНДР направит еще около 25000-30000 военнослужащих, чтобы оказать помощь России в войне с Украиной. Как сообщает телеканал CNN, ознакомившийся с отчетом, российское командование намерено привлечь корейцев к участию в наступательных операциях.

Корейское пополнение должно поступить в Россию в несколько этапов и закончить сосредоточение в ноябре 2025 года. Российское министерство обороны обеспечит их всем необходимым оборудованием, чтобы повысить степень интеграции с вооруженными силами РФ.

Как отмечается, В 2024 году в Россию было направлено около 11000 северокорейских военнослужащих, 4000 из которых были убиты или ранены. Но это не отразилось на мотивации режима КНДР развивать стратегическое военное сотрудничество с Россией.

Отчет сообщает о подготовки российской транспортной авиации для перевозки личного состава. КНДР сосредотачивает транспортные корабли для переброски войск в тихоокеанские порты России.