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Мир

Великобритания признала террористической антиизраильскую группировку Palestine Action

Великобритания
время публикации: 03 июля 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 10:57
Великобритания признала террористической антиизраильскую группировку Palestine Action
AP Photo/Frank Augstein

Палата общин британского парламента подавляющим большинством голосов поддержала законопроект об объявлении пропалестинской группировки Palestine Action террористической организацией.

В поддержку предложения проголосовали 385 депутатов, против – всего 26, среди них – бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, исключенный из партии за антисемитизм. Как сообщает BBC, для вступления в силу закон должен быть подписан министром внутренних дел Иветт Купер.

Закон криминализирует поддержку антиизраильской группы, а членство в Palestine Action или непосредственное участие в ее действиях будет караться тюремным заключением сроком до 14 лет.

2 июля четырем активистам группировки в Великобритании официально предъявлены обвинения по делу о нанесении ущерба двум самолетам Voyager королевских ВВС на базе RAF Brize Norton, передает телеканал Sky News. Указана сумма ущерба: 7 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что 20 июня (во время израильско-иранской войны) группа активистов на скутерах проникла на территорию военной базы в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. Ответственность за эту акцию взяла на себя Palestine Action.

Мир
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