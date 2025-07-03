Великобритания признала террористической антиизраильскую группировку Palestine Action

Палата общин британского парламента подавляющим большинством голосов поддержала законопроект об объявлении пропалестинской группировки Palestine Action террористической организацией.

В поддержку предложения проголосовали 385 депутатов, против – всего 26, среди них – бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, исключенный из партии за антисемитизм. Как сообщает BBC, для вступления в силу закон должен быть подписан министром внутренних дел Иветт Купер.

Закон криминализирует поддержку антиизраильской группы, а членство в Palestine Action или непосредственное участие в ее действиях будет караться тюремным заключением сроком до 14 лет.

2 июля четырем активистам группировки в Великобритании официально предъявлены обвинения по делу о нанесении ущерба двум самолетам Voyager королевских ВВС на базе RAF Brize Norton, передает телеканал Sky News. Указана сумма ущерба: 7 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что 20 июня (во время израильско-иранской войны) группа активистов на скутерах проникла на территорию военной базы в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. Ответственность за эту акцию взяла на себя Palestine Action.