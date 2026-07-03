ВСУ: ночью перехвачены 1 из 2 ракет, 82 из 105 БПЛА. МО РФ: сбиты 155 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 3 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 2 ракеты Х-59/69 и 105 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 1 ракеты и 82 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 1 ракеты и 25 ударных БПЛА в 16 локациях, а также падения фрагментов в 5 локациях. Причинен ущерб в Харьковской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 3 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом, Азовским и Черным морями. Причинен ущерб. В Белгороде и Брянской области есть погибшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.