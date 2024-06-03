Выборы в ЮАР: впервые за три десятилетия АНК лишается большинства

В ЮАР объявлены официальные результаты парламентских выборов, прошедших на минувшей неделе. Впервые после окончания режима апартеида три десятилетия назад Африканский национальный конгресс не смог получить в парламенте абсолютного большинства голосов.

АНК получает 159 из 400 мест в парламенте, оппозиционный "Демократический альянс" заручился 87 мандатами, левая популистская партия МКП бывшего президента Джейкоба Зумы будет представлена 58, леворадикальная EFF Джулиуса Малемы – 39 депутатами.

Руководство АНК заявило, что готова к переговорам со всеми политическими партиями, чтобы сформировать правительство. Однако Зума дал понять, что не согласен с исходом голосования. Лидер "Демократического альянса" сообщил, что не войдет в коалицию с МКП.