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Опрос: большинство американцев выступает против немедленного прекращения огня в Газе

время публикации: 30 апреля 2024 г., 15:27 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 15:30
Опрос: большинство американцев выступает против немедленного прекращения огня в Газе
AP Photo/Jose Luis Magana

Подавляющее большинство американцев поддерживают Израиль в борьбе с ХАМАСом. Эта поддержка остается на высоком уровне, несмотря на проходящие в американских университетах пропалестинские демонстрации. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного The Harvard CAPS-Harris.

Так, 80% опрошенных заявляют, что в нынешнем конфликте поддерживают Израиль, и только 20% – ХАМАС. Чем выше возраст, тем сильнее поддержка еврейского государства. Среди американцев старше 55 лет она составляет 90%, но и среди опрошенных в возрасте 18-24 лет 57% заявляют, что поддерживает Израиль.

61% респондентов заявили, что прекращение военных действий будет возможно, только когда ХАМАС вернет похищенных и лишится власти в Газе. 39% выступают за немедленное перемирие. И в этом случае возраст имеет значение: среди опрошенных 18-24 лет за немедленное прекращение войны выступает 67%, сообщает The Hill.

Опрос был проведен 24-25 апреля, в нем приняли участие 1961 респондентов. Статистическая погрешность составляет 2%.

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