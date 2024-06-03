Соперница Шейнбаум признала поражение на президентских выборах в Мексике

Кандидат в президенты от оппозиционного правоцентристского блока "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес позвонила своей сопернице Клаудии Шейнбаум и поздравила ее с победой на президентских выборах.

Согласно официальным предварительным результатам, Шейнбаум, кандидат о правящего "Движения национального возрождения" набирает в первом туре 58-61%, Гальвес – 26-29%, кандидат от "Гражданского движения" Хорхе Альварес Майнес – 9-11%.

Шейнбаум – первая женщина и первая еврейка, избранная президентом Мексики. Ее предки по отцовской линии – эмигранты из Литвы, а по материнской – из Болгарии. Оба ее родителя – ученые, а сама она обладательница докторской степени по физике. До недавнего времени была мэром Мехико.