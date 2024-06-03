СМИ: Клаудия Шейнбаум победила на президентских выборах в Мексике

61-летняя Клаудия Шейнбаум, кандидат от левой партии "Движение национального возрождения" ("Морена"), одержала победу на президентских выборах в Мексике, сообщают местные СМИ.

Окончательные данные уточняются, но очевидно, что Шейнбаум победила со значительным отрывом.

По предварительным оценкам Национального избирательного института Мексики (INE), Шейнбаум набрала около 59% голосов.

При этом кандидат в президенты от оппозиционного правоцентристского блока "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес заявила, что победу на выборах одержала ее коалиция, и призвала президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора "уважать голоса мексиканцев".

Действующий президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в выборах участия не принимал.

Президента Мексики избирают сроком на шесть лет. Инаугурация состоится через четыре месяца после выборов. Новый президент приступит к выполнению обязанностей 1 октября 2024 года.

Клаудия Шейнбаум родилась в еврейской семье эмигрантов из Литвы (по отцовской линии) и из Болгарии (по материнской линии). Являясь светским человеком, она отмечает еврейские праздники. Шейнбаум имеет докторскую степень в сфере энергетики, автор значительного числа научных статей и двух книг в сфере энергетики, экологии и устойчивого развития. Она была первой женщиной и представительницей еврейской общины на посту мэра Мехико.