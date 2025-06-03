Ракетный обстрел Сум, есть погибшие

По меньшей мере три человека погибли и 25 пострадали в результате обстрела украинского города Сумы российской установкой залпового огня. Удар по населенному пункту был нанесен в 9:20 утра по местному времени.

Зафиксировано пять попаданий РСЗО дальнего действия. Предположительно, при обстреле была задействована система залпового огня "Торнадо-С" с кассетной боевой частью. Повреждены многоквартирный и несколько частных домов, склад, больница, автомобили.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российский удар был сознательно нанесен по гражданскому населению. "Известно о по меньшей мере одном неразорвавшемся снаряде РСЗО. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну, – сообщил он.