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Мир

Ракетный обстрел Сум, есть погибшие

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 03 июня 2025 г., 14:42 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 14:43
Ракетный обстрел Сум, есть погибшие
AP Photo/Yehor Kryvoruchko, Kordon Media

По меньшей мере три человека погибли и 25 пострадали в результате обстрела украинского города Сумы российской установкой залпового огня. Удар по населенному пункту был нанесен в 9:20 утра по местному времени.

Зафиксировано пять попаданий РСЗО дальнего действия. Предположительно, при обстреле была задействована система залпового огня "Торнадо-С" с кассетной боевой частью. Повреждены многоквартирный и несколько частных домов, склад, больница, автомобили.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российский удар был сознательно нанесен по гражданскому населению. "Известно о по меньшей мере одном неразорвавшемся снаряде РСЗО. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну, – сообщил он.

Мир
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