x
03 марта 2026
|
последняя новость: 22:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 22:48
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп объявил о прекращении торговли с Испанией из-за ее позиции по Ирану

США
Дональд Трамп
Испания
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 21:51 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 21:55
Трамп объявил о прекращении торговли с Испанией из-за ее позиции по Ирану
Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool

Президент США Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией из-за отказа официального Мадрида предоставить американским вооруженным силам свои базы для удара по Ирану.

"Реакция Испании была ужасной. Я дал указание министру финансов Скотту Бессенту отменить все соглашения с Испанией. Мы собираемся прекратить с ней всю торговлю, не хотим никаких дел", – сказал президент.

Американский лидер также заявил, что Испания – единственная страна в NATO, отказавшаяся увеличить оборонные расходы до 5%.

Трамп напомнил, что Великобритания также отказалась предоставлять США свою базу. "Кир Стармер – не Уинстон Черчилль", – добавил он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2026

Трамп отверг предположения о том, что "Израиль втянул США в войну с Ираном"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2026

Трамп в интервью Politico заявил, что у Ирана заканчиваются ракетные установки