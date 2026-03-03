Трамп объявил о прекращении торговли с Испанией из-за ее позиции по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией из-за отказа официального Мадрида предоставить американским вооруженным силам свои базы для удара по Ирану.

"Реакция Испании была ужасной. Я дал указание министру финансов Скотту Бессенту отменить все соглашения с Испанией. Мы собираемся прекратить с ней всю торговлю, не хотим никаких дел", – сказал президент.

Американский лидер также заявил, что Испания – единственная страна в NATO, отказавшаяся увеличить оборонные расходы до 5%.

Трамп напомнил, что Великобритания также отказалась предоставлять США свою базу. "Кир Стармер – не Уинстон Черчилль", – добавил он.