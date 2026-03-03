Франция направила для защиты Кипра свой фрегат и средства ПВО

После того, как находящиеся на Кипре британские военные базы подверглись атакам беспилотников, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что его страна примет участие в укреплении обороны своего стратегического партнера. К Кипру направлен фрегат и средства ПВО.

"Я решил направить туда дополнительные средства противовоздушной обороны и французский фрегат Languedoc, который прибудет к берегам Кипра уже сегодня вечером", – заявил Макрон во время телевизионного обращения к нации.

Макрон напомнил, что Кипр является членом ЕС и связан с Парижем соглашением о стратегическом партнерстве.