Мир

Франция направила для защиты Кипра свой фрегат и средства ПВО

Война с Ираном
Кипр
Франция
время публикации: 03 марта 2026 г., 22:21
Франция направила для защиты Кипра свой фрегат и средства ПВО
AP Photo/Marine Nationale French Navi

После того, как находящиеся на Кипре британские военные базы подверглись атакам беспилотников, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что его страна примет участие в укреплении обороны своего стратегического партнера. К Кипру направлен фрегат и средства ПВО.

"Я решил направить туда дополнительные средства противовоздушной обороны и французский фрегат Languedoc, который прибудет к берегам Кипра уже сегодня вечером", – заявил Макрон во время телевизионного обращения к нации.

Макрон напомнил, что Кипр является членом ЕС и связан с Парижем соглашением о стратегическом партнерстве.

