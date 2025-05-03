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Мир

Президент Сербии Александр Вучич заболел во время визита в США

Сербия
время публикации: 03 мая 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 18:23
Александр Вучич
AP Photo/Darko Vojinovic

Президент Сербии Александр Вучич заболел во время визита в США и после консультации с врачами принял решение вернуться в Сербию. О чем именно идет речь, администрация президента Вучича проинформирует общественность в ближайшие дни, говорится на сайте PTC.

После того, как Вучич вернулся в Белград, его доставили в Военно-медицинскую академию. Состояние Вучича стабильное и удовлетворительное, но он не сможет приступить к работе несколько дней, заявили медики.

Ожидалось, что Александр Вучич 9 мая посетит Москву, где примет участие в военном параде, приуроченном к 80-летию победы.

Мир
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