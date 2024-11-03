Темнокожая женщина впервые возглавит одну из ведущих британских партий

Новым главой Консервативной партии Великобритании стала 44-летняя Кеми Баденок, которая занимала в правительстве Риши Сунака посты министра по делам торговли и предпринимательства и министра по вопросам равноправия.

Дочь выходцев из Нигерии – первая чернокожая женщина, возглавившая одну из крупнейших британских партий. Значительную часть детства Баденок провела в Нигерии, окончила университет по специальности инженера компьютерных систем, училась на юриста.

Баденок предстоит возглавить процесс восстановления партии, которая в июне 2024 года была разгромлена лейбористами на парламентских выборах, потеряв 244 мандата в Палате Общин. Она считается лидером правого крыла партии, выступая против мультикультурализма и называя себя поклонницей Маргарет Тэтчер.

Фаворитом борьбы за пост главы Консерваторов считался бывший министр иностранных дел Джеймс Клеверли. Однако неожиданно для всех он показал третий результат на выборах, в которых участвовали депутаты, представляющие партию в Палате Общин.

Во втором туре, на голосовании всех членов партии, Баденок обошла бывшего министра иммиграции Роберта Дженнерика, предвыборная кампания которого строилась на антииммигрантской риторике.