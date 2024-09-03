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Мир

Белый дом утверждает, что от Израиля было получено согласие покинуть Филадельфийский коридор

время публикации: 03 сентября 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 21:52
Джон Кирби
AP Photo/Andrew Harnik

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что в тексте соглашении, согласованном с Израилем, говорится о выводе войск с некоторых участков Филадельфийского коридора уже на первом этапе сделки.

"В соглашении говорится, что на первом этапе сделки Израиль должен выйти из всех густонаселенных районов. Это включает густонаселенные районы, которые находятся рядом или примыкают к Филадельфийскому коридору", – сказал Кирби, отметив, что речь идет о тексте соглашения, который был согласован с Израилем в конце мая. Кирби заявил, что точно такой же пункт содержится августовском предложении Белого дома.

Джон Кирби также сказал, что Белый дом верит в то, что сделка по-прежнему возможна. В противном случае, по его словам, президент Байден не стал бы на выходных тратить время на ее обсуждение со своей командой.

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