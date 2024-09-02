Эйнав Ценгаукер: "Если Матана убьют, я буду винить не ХАМАС, я буду винить Нетаниягу"

Эйнав Ценгаукер, мать похищенного террористами ХАМАСа Матана Ценгаукера и одна из наиболее активных участниц антиправительственных демонстраций с требованиями немедленной сделки с террористами, дала интервью в эфире радиостанции КАН "Решет Бет".

В частности, она заявила: "Если, не дай Бог, Матана убьют в плену, я не буду винить ХАМАС, я буду винить только главу правительства и членов коалиции, которые позволили этому случиться".

"Нам известно, что шесть трупов, которые вернули вчера, были убиты похитителями в тот момент, когда те почувствовали военное давление за своей спиной, – продолжила Ценгаукер. – Мы могли бы спасти их. На прошлой неделе они еще были живы. А сейчас они лежат в земле. Я не хочу получить ужасное известие о том, что Матан убит в плену".

Напомним, ранее Эйнав Ценгаукер выступала перед гражданской комиссией по расследованию событий 7 октября, и заявила, что глава "Мосада" Давид Барнеа якобы признался ей, что "при нынешнем правительстве сделка по освобождению заложников невозможна".

"Я хотела бы сообщить комиссии, что когда я встречалась с главой "Мосада" Деди Барнеа и получила от него индикацию об этапах переговоров, которые избрало государство Израиль по рекомендации главы правительства, в конце беседы мне было сказано, цитирую главу "Мосада" Деди Барнеа: "Эйнав, дорогая. К сожалению, в нынешней политической констелляции (совокупности аспектов, – прим. ред.) заключение сделки по освобождению заложников невозможно", – заявила Эйнав Ценгаукер перед комиссией.

После публикации показаний Эйнав Ценгаукер канцелярия главы правительства от имени руководителя "Мосада" Давида Барнеа опубликовала официальное опровержение ее слов. "Слова, приписываемые главе "Мосада", вообще не были сказаны. На встрече с Эйнав Ценгаукер глава "Мосада" не упоминал какую-либо политическую констелляцию в связи с переговорами о сделке, как она утверждает. Руководитель "Мосада" продолжает работать с целью заключения сделки по освобождению всех заложников как можно скорее", – сказано в официальном сообщении канцелярии главы правительства.