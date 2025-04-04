Италия прекращает выдачу гражданства по линии прабабушки и прадедушки

Правительство Италии ужесточило закон о гражданстве, ограничив возможность использования родословной для получения итальянского паспорта. Раньше любой, кто мог доказать наличие итальянского предка, жившего после 17 марта 1861 года, когда было основано Королевство Италия, имел право на гражданство. Министр иностранных дел Антонио Таяни отметил, что система используется не по назначению: люди массово обращаются в консульства за рубежом с просьбами о получении паспорта, который дает безвизовый въезд в большее количество стран. Теперь право на гражданство по происхождению будет автоматически предоставляться только тем, у кого хотя бы один родитель или бабушка с дедушкой родились в Италии.

Министерство иностранных дел Италии сообщило о резком увеличении числа получивших итальянское гражданство за рубежом, особенно в Южной Америке, куда в XIX и XX веках эмигрировали миллионы итальянцев, спасаясь от бедности на родине. С 2014 по 2024 год число итальянцев за рубежом увеличилось на 40% – с 4,6 млн до 6,4 млн, многие из которых получили гражданство благодаря новым правилам. В Аргентине количество признанных граждан выросло с 20 000 в 2023 году до 30000 в 2024 году, а в Бразилии – с 14000 до 20000. Таяни отметил, что компании зарабатывают огромные деньги, помогая людям искать давно утраченные родственные связи и получать необходимые свидетельства о рождении для подачи заявлений, что перегружает муниципальные офисы запросами на документацию.

Помимо подтверждения корней, люди, претендующие на итальянское гражданство, также обязаны доказать знание итальянского языка, что раньше требовалось только при натурализации через длительное пребывание или брак.