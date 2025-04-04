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Генштаб ВСУ: сбиты 42 из 78 российских беспилотников. В результате атаки есть жертвы

Беспилотники
Война в Украине
время публикации: 04 апреля 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 08:39
Генштаб ВСУ: сбиты 42 из 78 российских беспилотников. В результате атаки есть жертвы
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что вечером 3 апреля и в ночь на 4 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 78 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 42 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 22 "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях.

Поздно вечером 3 апреля армия РФ, применив БПЛА-камикадзе, атаковала Харьков. Было зафиксировано несколько попаданий, в том числе по двухэтажному жилому дому. В городе было повреждено более 30 многоэтажек. По состоянию на утро пятницы, 4 апреля, местные власти подтверждают гибель не менее четырех человек. 35 получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Мир
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