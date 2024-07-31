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Беспорядки на церемонии памяти убитых в Саутпорте девочек, пострадали десятки полицейских

время публикации: 31 июля 2024 г., 13:29 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 13:29
Беспорядки на церемонии памяти убитых в Саутпорте девочек, пострадали десятки полицейских
AP Photo/Sang Tan

39 полицейских пострадали в британском Саутпорте в ходе столкновений с ультраправыми манифестантами, устроившими беспорядки после церемонии памяти трех девочек, ставших жертвами нападения на учениц танцевальной студии.

Хулиганы, среди которых были и представители исламофобской "Лиги английской обороны", устремились к расположенной неподалеку мечети и начали забрасывать ее камнями. Камни полетели и в полицейских, преградившим им путь. Участники нападения подожгли полицейский микроавтобус и еще несколько машин.

27 полицейским потребовалась госпитализация в связи с переломами, травмами головы и сотрясением мозга. От камней участников беспорядков пострадали также несколько полицейских собак. Было принято решение предоставить полиции дополнительные полномочия для борьбы с хулиганами.

Напомним, что напавший на детей с ножом 17-летний юноша задержан. Правоохранительные органы подчеркивают: он уроженец Уэльса. Называются и имена его жертв: шестилетняя Беби Кинг, семилетняя Элси Дот Стенкомб и девятилетняя Элис Дасилва Агулар.

Мир
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