Трамп может предложить нового кандидата на пост министра обороны США

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность замены кандидата на пост министра обороны в своей администрации.

12 ноября Трамп объявил, что номинировал на пост министра обороны США Пита Хегсета – майора запаса, который работал телеведущим и политическим комментатором на телеканале Fox News. Менее чем через неделю стало известно, что Хегсет "платил за молчание" женщине, обвинившей его в сексуальном насилии. И появились слухи о том, что Трамп может отказаться от первоначального намерения и предложить другую кандидатуру на пост главы Пентагона. Теперь эти слухи подтверждаются.

В качестве нового кандидата рассматривается 46-летний Рон Десантис – губернатор Флориды, выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента США 2024 года. И него есть и значительный опыт работы в госструктурах, и некоторый военный опыт. Десантис служил в ВМС США – в Корпусе генерального судьи-адвоката ВМС. Был военным прокурором во Флориде, работал в следственном изоляторе тюрьмы Гуантанамо. Проходил службу в Ираке. Имеет воинское звание лейтенант-коммандер.