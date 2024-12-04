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Мир

Трамп может предложить нового кандидата на пост министра обороны США

Дональд Трамп
Пентагон
время публикации: 04 декабря 2024 г., 06:31 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 06:45
Рон Десантис
AP Photo/Chris O'Meara
Пит Хегсет
AP Photo/George Walker IV

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность замены кандидата на пост министра обороны в своей администрации.

12 ноября Трамп объявил, что номинировал на пост министра обороны США Пита Хегсета – майора запаса, который работал телеведущим и политическим комментатором на телеканале Fox News. Менее чем через неделю стало известно, что Хегсет "платил за молчание" женщине, обвинившей его в сексуальном насилии. И появились слухи о том, что Трамп может отказаться от первоначального намерения и предложить другую кандидатуру на пост главы Пентагона. Теперь эти слухи подтверждаются.

В качестве нового кандидата рассматривается 46-летний Рон Десантис – губернатор Флориды, выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента США 2024 года. И него есть и значительный опыт работы в госструктурах, и некоторый военный опыт. Десантис служил в ВМС США – в Корпусе генерального судьи-адвоката ВМС. Был военным прокурором во Флориде, работал в следственном изоляторе тюрьмы Гуантанамо. Проходил службу в Ираке. Имеет воинское звание лейтенант-коммандер.

Мир
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