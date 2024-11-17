CNN: кандидат Трампа на пост главы Пентагона "платил за молчание" женщине, обвинившей его в насилии

Тимоти Парлаторе, адвокат кандидата на пост министра обороны США Пита Хегсета, подтвердил, что его клиент выплатил некую сумму денег женщине, которая обвинила его в сексуальном насилии. Соглашение включало в себя пункт о неразглашении, передает телеканал CNN.

В то же время юрист сообщил, что речь шла не о насилии, а о сексуальных отношениях по взаимному согласию. Инцидент, о котором идет речь, произошел в калифорнийском Монтерее в 2017 году. Следует отметить, что по данному делу не было выдвинуто уголовных обвинений или гражданских исков.

По словам Парлаторе, о намерении женщины подать иск Хегсет узнал в 2020 году. Он воспринял это как попытку шантажа, но побоялся, что, если обвинения против него станут известны, он лишится работы на волне кампании Me Too, и потому предпочел уладить дело.

Для того, чтобы Хегсет смог занять пост министра обороны, его кандидатура должна быть одобрена Сенатом. Как и в случае с другими спорными назначениями Трампа, критическим станет вопрос, готов ли республиканский Сенат пойти на конфронтацию с республиканским президентом.