Попытка штурма консульства Израиля в Сан-Франциско, десятки арестованных

Полиция Сан-Франциско задержала 70 пропалестинских активистов, которые проникли в лобби здания израильского консульства и отказались уйти оттуда самостоятельно. Противостояние с полицией продолжалось несколько часов.

Манифестанты заявили, что принадлежат к организации "Международная еврейская антисионистская сеть". Среди поднятых ими плакатов можно было увидеть и такой: "Творя геноцид, евреи становятся слабее. Не от моего имени"

Генеральный консул Израиля в Сан-Франциско Марко Сермонета сообщил, что демонстранты не смогли добраться до дипломатической миссии, однако прием посетителей пришлось перенести на другую дату. Он заявил, что действия манифестантов возмутили, но не удивили его.