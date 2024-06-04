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Попытка штурма консульства Израиля в Сан-Франциско, десятки арестованных

время публикации: 04 июня 2024 г., 11:00 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 11:03
Попытка штурма консульства Израиля в Сан-Франциско, десятки арестованных
AP Photo/Jeff Chiu
Попытка штурма консульства Израиля в Сан-Франциско, десятки арестованных
AP Photo/Jeff Chiu

Полиция Сан-Франциско задержала 70 пропалестинских активистов, которые проникли в лобби здания израильского консульства и отказались уйти оттуда самостоятельно. Противостояние с полицией продолжалось несколько часов.

Манифестанты заявили, что принадлежат к организации "Международная еврейская антисионистская сеть". Среди поднятых ими плакатов можно было увидеть и такой: "Творя геноцид, евреи становятся слабее. Не от моего имени"

Генеральный консул Израиля в Сан-Франциско Марко Сермонета сообщил, что демонстранты не смогли добраться до дипломатической миссии, однако прием посетителей пришлось перенести на другую дату. Он заявил, что действия манифестантов возмутили, но не удивили его.

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