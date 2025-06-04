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Мир

На президентских выборах в Южной Корее победил представитель оппозиции

Корея
время публикации: 04 июня 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 10:10
На президентских выборах в Южной Корее победил представитель оппозиции
AP Photo/Lee Jin-man, Pool

Представитель оппозиционной Демократической партии Ли Чжо Мен одержал победу на президентских выборах в Южной Корее, заручившись поддержкой 49% избирателей. Его соперник, кандидат от партии "Сила народа" Ким Мун Су, за которого отдал голоса 41% участников выборов, признал поражение.

Досрочные выборы были объявлены после неудачной попытки президента Юн Сук Ёля в декабре 2024 года ввести в стране военное положение. В результате он был смещен. По этой причине новый глава государства приступил к исполнению своих обязанностей, как только о его победе был объявлено официально.

Обращаясь к своим сторонникам, Ли Чжо Мен обещал продолжить диалог с Северной Кореей, расширяя при этом связи с США и Японией для сдерживания северного соседа. Он также сообщил, что не допустит новой попытки военного переворота.

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