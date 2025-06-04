На президентских выборах в Южной Корее победил представитель оппозиции

Представитель оппозиционной Демократической партии Ли Чжо Мен одержал победу на президентских выборах в Южной Корее, заручившись поддержкой 49% избирателей. Его соперник, кандидат от партии "Сила народа" Ким Мун Су, за которого отдал голоса 41% участников выборов, признал поражение.

Досрочные выборы были объявлены после неудачной попытки президента Юн Сук Ёля в декабре 2024 года ввести в стране военное положение. В результате он был смещен. По этой причине новый глава государства приступил к исполнению своих обязанностей, как только о его победе был объявлено официально.

Обращаясь к своим сторонникам, Ли Чжо Мен обещал продолжить диалог с Северной Кореей, расширяя при этом связи с США и Японией для сдерживания северного соседа. Он также сообщил, что не допустит новой попытки военного переворота.